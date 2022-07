YouTuber Logan Paul unterschreibt Profi-Wrestling-Vertrag

Logan Paul (27) geht den nächsten Schritt in Richtung Kämpfer! Im Laufe seiner Karriere hat der Webstar schon so einiges gemacht. Er ist ein erfolgreicher YouTuber, Podcaster und Influencer. Außerdem boxte er im vergangenen Jahr auch schon zwei Mal gegen Floyd Mayweather Jr. (45). Nach der Niederlage im Rückkampf will er nun eine neue Bühne erobern: Logan wird zum Wrestling-Star!

Wie der 27-Jährige jetzt auf seinem Instagram-Profil bekannt gab, hat er einen Vertrag bei dem Medienunternehmen WWE unterschrieben. Damit ist er ein Teil der Show "WWE Superstars". Auf den Bildern ist Logan im Hauptquartier des Veranstalters für die Wrestlingshows "Raw" und "Smackdown" zu sehen, in denen er bald auftreten wird. Laut DAZN-Informationen soll er einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet haben. Zudem teilte er ein Foto, auf dem er zeigt, dass er es auf den Wrestler Mike "The Miz" Mizanin (41) abgesehen hat – denn Logan hat noch eine Rechnung offen.

Im April hatte er schon an dem Wrestling-Event WrestleMania 38 teilgenommen und dort mit "The Miz" zusammen gegen zwei andere Teilnehmer gekämpft. Nachdem sie ihren Teamkampf gewonnen hatten, wandte sich "The Miz" jedoch gegen Logan. Offenbar will der YouTube-Star diese Attacke so nicht auf sich sitzen lassen.

Logan Paul und Floyd Mayweather beim Boxkampf im Hard Rock Stadium, Juni 2021

Logan Paul im Juni 2022

Mike "The Miz" Mizanin im August 2021

