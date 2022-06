Er will wieder zurückkehren! Der Boxer Logan Paul (27) kämpfte zuletzt im Juni 2021 gegen den ehemaligen WBC-Weltmeister Floyd Mayweather Jr. (45). Der Schaukampf ging volle acht Runden und endete mit einem Unentschieden. Im Rückkampf musste der YouTuber dann allerdings eine Niederlage einstecken, ließ sich davon aber nicht unterkriegen. Während einer durchzechten Partynacht in Hamburg verletzte sich der Sportler allerdings seine Hand so sehr, dass man eigentlich von dem Ende seiner Boxkarriere ausging. Doch nun möchte Logan trotz seiner Handverletzung wieder in den Ring steigen!

Auf Twitter veröffentlichte der 27-Jährige ein Video, in dem er beim Boxtraining ein paar Schlagkombinationen übte. Außerdem kündigte er indirekt seinen nächsten Fight an, da er in die Kamera sprach: "Der Käufer des heutigen Originals wird mich zu meinem nächsten Kampf begleiten und die Farbe meiner Robe und meiner Shorts aussuchen." Bei den Originalen handelt es sich um Bilder, die der YouTuber während seiner Reisen rund um die Welt aufnahm. Diese versteigert er in seinem Shop, wodurch der Käufer immer einige Benefits erhält – wie etwa das goldene Ticket zum nächsten Fight.

Doch der Boxer versteigert nicht nur selbst Sammlerstücke, sondern schafft sich solche gerne auch an! So sammelt Logan wohl gerne Pokémon-Karten, jedoch war seine letzte Anschaffung eine Fehlinvestition. "Ich habe 3,5 Millionen Dollar wegen gefälschter Pokémon-Karten verloren", gab er in einem YouTube-Video zu.

Getty Images Logan Paul und Floyd Mayweather beim Boxkampf im Hard Rock Stadium, Juni 2021

Instagram / loganpaul Paul Logan, Entertainer

Instagram / jakepaul Jake und Logan Paul im November 2020

