Am Set: Schauspieler Chris Pine ist kaum wiederzuerkennen

Unter dieser Haarpracht steckt tatsächlich Chris Pine (41). Dass der Schauspieler in den vergangenen Monaten sein Aussehen etwas verändert hat, ist seinen Fans selbstverständlich nicht entgangen. Nachdem Paparazzi den Star Trek-Star bereits mit einem zotteligen Bart abgelichtet hatten, erschien er auch auf dem roten Teppich mit ergrauter Gesichtsbehaarung. Allerdings hatten viele angenommen, dass sich Chris nach der Trennung von Annabelle Wallis (37) lediglich etwas hatte gehen lassen. Aber falsch gedacht: Der neue Look gehört zu einem Filmprojekt – und am Set ist der Darsteller kaum noch wiederzuerkennen.

Auf aktuellen Bildern vom "Poolman"-Set in Los Angeles ist ein Mann mit grauem Vollbart und einer langen zotteligen Frisur zu sehen. Er trägt zudem einen hellen Hut, der tief in die Stirn reicht. Bei diesem vermeintlich unbekannten Herren handelt es sich tatsächlich um Chris, der laut Deadline Darren Barrenman spielt – einen Träumer und Möchtegern-Philosophen, der seine Tage damit verbringt, einen Community-Pool zu pflegen und Stadtratssitzungen zu veranstalten.

Auch Danny DeVito (77) und Annette Bening sind Teil des neuen Streifens und arbeiten eng mit Chris zusammen. Auch sie wurden bereits am Set gesichtet. Chris fungiert bei den Dreharbeiten aber nicht nur als einer der Darsteller – der 41-Jährige gibt gleichzeitig auch sein Regiedebüt.

Getty Images Schauspieler Chris Pine, 2022

Backgrid/ ActionPress Schauspieler Chris Pine bei Dreharbeiten in Los Angeles

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

