Amira Pocher lernt Michelle Hunzikers Flirt auf Event kennen

Amira Pocher (29) hatte eine interessante Begegnung! Die Moderatorin ist seit Jahren glücklich mit Oliver Pocher (44) – die beiden teilen sogar zwei gemeinsame Kinder. Auf einem Event traf die Let's Dance-Bekanntheit auf einen netten Mann, der von vielen Frauen umgarnt wurde und der einen sympathischen Eindruck bei ihr hinterließ – doch Amira wusste gar nicht, dass es sich dabei um Michelle Hunzikers (45) neuen Flirt handelte!

In dem Podcast "Die Pochers" berichtete die Beauty ihrem Mann von dem Abend. "Ich hab mich die ganze Nacht mit dem unterhalten. Wir waren wirklich die ganze Nacht in so einer kleinen Runde zusammen. Aber ich habe nicht einmal gefragt, wie er heißt", erzählte sie. Erst später erfuhr sie dann, dass es sich um Giovanni Angiolini, der zuletzt des Öfteren knutschend mit Michelle gesehen wurde, handelte. Bei Amira hinterließ er scheinbar einen bleibenden Eindruck: Er war sehr aufmerksam und brachte den Umstehenden ständig Getränke.

Ihr Mann hakte dann natürlich sofort nach und witzelte darüber: "Da bin ich total begeistert, dass du so aufmerksame, notgeile Italiener um dich herum hattest!" Aber nicht nur Amira schien sich prächtig mit dem Arzt zu verstehen. "Das war so ein Gelechze", berichtete sie über das große Interesse anderer Frauen an dem Beau.

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini im Juni 2022

ActionPress Giovanni Angiolini auf dem Raffaello Summer Day Event 2022

