Michelle Hunziker (45) schwebt auf Wolke sieben! Nach der Trennung von ihrem Mann Tomaso Trussardi (39) haben sich die Hinweise verdichtet, dass die Moderatorin wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Immer wieder wurde sie sehr vertraut mit dem Chirurgen Giovanni Angiolini gesichtet. Das Duo genoss gemeinsame Dates und schien ziemlich viel Spaß miteinander zu haben. Neue Bilder beweisen jetzt: Michelle und Giovanni sind längst mehr als gute Bekannte – sie tauschten intensive Küsse aus.

Aktuell genießen die 45-Jährige und der Arzt einen Urlaub auf Sardinien. Bei einem Ausflug per Boot vor der Küste der italienischen Insel erfrischten sie sich nicht nur gemeinsamen in den klaren, blauen Wellen, sondern freuten sich vor allem über ihre Zweisamkeit. Michelle und Giovanni umarmten sich leidenschaftlich und knutschten wild herum. Ganz in Gentleman-Manier half ihr Partner der dreifachen Mutter zudem aus dem Meer und wickelte sie liebevoll in ein Handtuch ein.

So eindeutige Fotos gab es zuletzt zwar nicht – die Fans hatten aber schon lange vermutet, dass es zwischen der hübschen TV-Bekanntheit und dem Italiener ernst werden könnte. Paparazzi hielten beispielsweise fest, wie Michelle ein Hotel in Mailand verlassen hatte und mit ihrem pinkfarbenen Porsche davondüste. Etwa zwei Stunden später kam Giovanni aus dem gleichen Hotel.

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini, Juni 2022 in Italien

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini in Italien

MEGA Michelle Hunziker, Moderatorin

