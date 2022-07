Kurz nach Trennung: Georg Kofler wieder frisch verliebt!

Georg Kofler (65) macht es offiziell! Der Die Höhle der Löwen-Star gab Ende Mai traurige News bekannt: Denn der Investor verkündete damals die Trennung von seiner Partnerin Veronika Scholze. Jetzt wurde der Unternehmer auf einem Event in Essen an der Seite einer Blondine gesichtet – und tatsächlich: Georg ist frisch verliebt! Am Rande der Veranstaltung stellte er seine neue Lebensgefährtin vor.

Ihr Red-Carpet-Debüt gaben Georg und seine Partnerin bei der Verleihung der Goldenen Sonne in der Ruhrgebietsmetropole. Gegenüber t-online bestätigt der TV-Star nicht nur die Beziehung, er stellt seine Liebste auch gleich vor: "Sie ist meine Lebensgefährtin, Isabel Grupp, erfolgreiche Unternehmerin aus Baden-Württemberg." Die 36-Jährige ist die Chefin eines Familienunternehmens in der Kunststoff-Industrie.

Kennengelernt habe er Isabel "auf diversen Wirtschaftskonferenzen", erklärte Georg. Dabei ist ihm die gut aussehende Unternehmerin offenbar schnell aufgefallen – und nicht mehr aus dem Kopf gegangen. "Hoffentlich ist sie nicht schon vergeben", schilderte er nun ganz offen seinen ersten damaligen Gedanken.

RTL+ Georg Kofler, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Robert Schmiegelt / Future Image Georg Kofler mit seiner Partnerin Isabel Grupp

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

Überrascht es euch, dass Georg seine neue Partnerin gleich mit zu einem Event nimmt?



