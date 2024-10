Unternehmer Georg Kofler und seine Isabel haben Ja gesagt

Am vergangenen Freitag war es endlich so weit: Die Höhle der Löwen-Investor Georg Kofler (67) und seine Freundin Isabel Grupp haben in Venedig geheiratet! Wie Bild berichtet, krönten die beiden in der romantischen Kulisse ihre zweijährige Beziehung mit einer standesamtlichen Trauung. Trotz eines unerwarteten Regenschauers zu Beginn des Tages schien die Sonne, als das Paar in einer goldenen Gondel zur Zeremonie fuhr – ein perfekter Moment in der Stadt der Liebe.

Laut dem Blatt begann die Feier mit einem Lunch auf der Dachterrasse des renommierten Hotels Danieli, wo sich die engsten Freunde und Familienmitglieder einfanden. Bei herrlichem Ausblick über die Stadt genossen die Gäste die festliche Stimmung. Anschließend glitten Georg und Isabel in einer goldschimmernden Hochzeitsgondel durch die malerischen Kanäle zum Standesamt im Palazzo Cavalli. Dort wurden sie von einem Standesbeamten in italienischer Amtstracht empfangen, der die Zeremonie leitete. Für die musikalische Untermalung sorgte die befreundete Sängerin Janina Vöhringer, die mit Liedern wie "The Rose" von Bette Midler (78) und "Hand in Hand" von Helene Fischer (40) für emotionale Momente sorgte. Während der Trauung hielten sich Georg und Isabel liebevoll im Arm und strahlten vor Glück.

Für Georg ist es bereits die dritte Ehe. Zuvor war der 67-Jährige er zweimal mit der Medienunternehmerin Christiane zu Salm verheiratet. Inzwischen geht der Unternehmer seit über zwei Jahren mit seiner Isabel durchs Leben. Bereits vor einem Jahr machte er seiner Partnerin einen romantischen Heiratsantrag. Vor wenigen Tagen verriet er dann gegenüber dem Boulevardblatt, dass sie ihr Liebesglück offiziell besiegeln wollen: "Ja, es stimmt. Wir heiraten am Wochenende standesamtlich mit Trauzeugen und Familie in Venedig, weil es für uns der magischste Ort auf der Erde ist."

Getty Images Georg Kofler, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Georg Kofler und seine Ex-Frau Christiane zu Salm

