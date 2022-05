Alles aus bei Georg Kofler (65). Der sympathische Manager hört sich regelmäßig die neuesten Gründerideen bei Die Höhle der Löwen an und unterstützt junge Unternehmer auf ihrem Karriereweg. Privat ging es bei ihm zuletzt drunter und drüber: 2018 gab er die Trennung von seiner Ehefrau Christiane bekannt. Kurz darauf war er wieder neu verliebt – doch nun folgt auch mit Georgs neuer Freundin das Liebes-Aus.

2019 lernte der Gründer seine Freundin Veronika Scholze kennen und schwärmte noch in höchsten Tönen von ihr. Doch gegenüber Bild gab Georg nun das Ende der Beziehung bekannt. "Es ist bedauerlich, aber besser so", bestätigte er kurz und knapp. Auch die Beziehung zu seiner Ex-Frau ging damals in die Brüche, da es nicht mehr funktioniert habe. "Wir haben eingesehen, dass wir uns als Freunde einfach besser verstehen", erklärte der TV-Star damals.

Von seinem Privatleben trägt Georg eigentlich nicht viel in die Öffentlichkeit. So hielt er sich auch mit seiner Veronika eher zurück. Knapp drei Jahre waren die zwei ein Paar und schienen auch dieselben Interessen zu pflegen: Sie ist ebenfalls Unternehmerin.

Georg Kofler, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Veronika Scholze und Georg Kofler im November 2021

Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

