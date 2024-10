"Höhle der Löwen"-Star Georg Kofler heiratet seine Isabel

Bei Georg Kofler (67) läuten bald die Hochzeitsglocken! Der einstige Die Höhle der Löwen-Star wird an diesem Wochenende zum dritten Mal heiraten. Bereits vor einem Jahr machte er seiner Partnerin Isabel Grupp einen romantischen Heiratsantrag und nun wollen sie ihr Glück offiziell besiegeln. "Ja, es stimmt. Wir heiraten am Wochenende standesamtlich mit Trauzeugen und Familie", verrät der Investor gegenüber Bild. Als Location haben die zwei sich etwas ganz Besonderes überlegt: "In Venedig, weil es für uns der magischste Ort auf der Erde ist." Eine große Hochzeitsfeier mit allem Drum und Dran wollen die beiden im nächsten Jahr zelebrieren.

Der Südtiroler und die 38-Jährige haben sich auf einer Wirtschaftskonferenz kennengelernt und gehen seit mehr als zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Berufstechnisch passen die zwei perfekt zusammen – denn beide sind erfolgreiche Unternehmer. Während Georg vor allem mit Medienkonzernen arbeitet, führt Isabel mit ihrem Vater die Kunststofffirma Plastro Mayer. Außerdem ist sie als Autorin und Mentorin tätig und ist Landesvorsitzende der Jungen Unternehmer Baden-Württembergs. Ihre große Social-Media-Reichweite nutzt sie außerdem, um über Frauen in Führungspositionen und die MINT-Branche zu sprechen.

Georg hat sich nach seinem Ausstieg bei "Die Höhle der Löwen" Ende 2022 verschiedenen unternehmerischen Projekten gewidmet. Sein privates Glück hat er in seiner Isabel gefunden. Zuvor war er bereits zweimal verheiratet, zuletzt mit Christiane zu Salm. 2018 gaben die zwei ihr endgültiges Liebes-Aus bekannt. Ihre Scheidung zog sich jedoch etwas hin: Wie Bild berichtete, wurden sie erst im Februar vergangenen Jahres offiziell geschieden.

Getty Images Georg Kofler, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Georg Kofler im August 2022

