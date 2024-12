Großer Altersunterschied zu Georg Kofler beschäftigte Isabel

Ganze 29 Jahre liegen zwischen Georg Kofler (67) und seiner Frau Isabel Grupp. Der Star aus Die Höhle der Löwen ist 67, die Unternehmerin 38 Jahre alt. Für ihn total unproblematisch, wie er im Interview mit RTL verrät: "Für mich spielt es keine Rolle. Ich fühle mich auch deutlich jünger als nominal gezählt." Seine Liebste konnte den Altersunterschied anfangs aber nicht so leichtfertig hinnehmen. "Ich hatte am Anfang natürlich mein Thema damit. Das war für mich auch nicht so vorhersehbar, das Ganze", erklärt sie, betont jedoch: "Aber ich muss sagen, er ist sehr, sehr jung geblieben. Das hat mich dann einfach auch bestätigt. Das Alter... muss man dann mal Fünfe gerade sein lassen." Isabel zufolge sollte man die Alterszahlen also auch einfach mal nicht zu ernst nehmen.

Die zwei Geschäftsleute haben sich vor zwei Jahren bei einer Veranstaltung kennengelernt. Georg war gerade erst wenige Monate als Single durchs Leben gegangen – die Beziehung mit seiner Partnerin Veronika Scholze erklärte er im Mai 2022 für beendet. Im Juni des Jahres feierten der Autor und Isabel dann ihr Debüt auf dem roten Teppich und machten ihre Beziehung damit offiziell. "Sie ist meine Lebensgefährtin, Isabel Grupp, erfolgreiche Unternehmerin aus Baden-Württemberg", verkündete Georg damals stolz gegenüber t-online.

Mittlerweile sind die zwei sogar ein Ehepaar. Georg und Isabel haben sich im vergangenen Oktober vor den Altar getraut und sich standesamtlich in Venedig das Jawort gegeben. Im kommenden Sommer plant das Ehepaar, eine zweite Heirat mit anschließender großer Feier zu veranstalten, wie sie gegenüber der Bild verrieten. Diese soll vom 20. bis 21. Juni 2025 auf dem Kronplatz in Südtirol stattfinden. Dieses Mal möchten sich die Turteltauben im Freien trauen lassen.

Getty Images Georg Kofler, Unternehmer

ActionPress / AEDT Isabel Grupp und Georg Kofler, 2022

