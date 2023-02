Trennung schon vor fünf Jahren: Georg Kofler ist geschieden

Georg Kofler (65) ist offiziell ein geschiedener Mann! 2010 gaben sich der Die Höhle der Löwen-Investor und die Medienmanagerin Christiane zu Salm das Jawort. Doch die Liebe sollte nicht für immer sein: Im Sommer 2018 gaben Georg und Christiane ihr Ehe-Aus bekannt. Seitdem wurde es ruhig um das einstige Paar. Nun war es so weit: Fünf Jahre nach der Trennung ließen sich Georg und Christiane jetzt scheiden!

Das berichtet jetzt Bild: Am Donnerstagnachmittag wurde die Scheidung von Christiane und Gerog offiziell vollzogen. "Wir haben eingesehen, dass wir uns als Freunde einfach besser verstehen", erklärte die TV-Bekanntheit bereits vor fünf Jahren gegenüber dem Blatt. Dennoch sei die Scheidung nicht sonderlich harmonisch abgelaufen – der Grund: Wegen finanzieller Verhandlungen soll es zu Verzögerungen gekommen sein.

Seine Ex lebt mittlerweile in Bayern. Georg hingegen war seit der Trennung schon einige Male wieder verliebt: Kurz nach der Bekanntgabe seines Ehe-Aus kam er mit der Unternehmerin Veronika Scholze zusammen. Drei Jahre gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Seit Juli vergangenen Jahres ist Isabel Grupp die Frau an der Seite des 65-Jährigen.

Getty Images Georg Kofler und seine Ex-Frau Christiane zu Salm

Getty Images Georg Koflers Ex-Frau Christiane zu Salm

Getty Images Georg Kofler und seine Ex-Frau Christiane zu Salm

