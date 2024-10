Georg Kofler und seine Isabel heiraten im Sommer noch einmal

Am Freitag haben Georg Kofler (67) und seine Partnerin Isabel Grupp den Bund der Ehe in Venedig geschlossen. Doch die große Feier steht noch bevor: Der Höhle der Löwen-Investor und seine Liebste planen nämlich eine spektakuläre Hochzeitsfeier im kommenden Sommer auf dem Kronplatz in Südtirol. Wie Bild nun berichtet, soll die zweite Hochzeit vom 20. bis 21. Juni 2025 stattfinden.

Die Zeremonie umfasst ein "Let's meet Dinner" am Freitagabend sowie eine freie Trauung und eine festliche Feier am Samstag im Sterne-Restaurant AlpINN auf 2.000 Metern Höhe. Georg und Isabel haben sogar ein eigenes Logo für ihre Hochzeit entwerfen lassen: Die Buchstaben I und G sind ineinander verschlungen – ein Symbol für ihre unzertrennliche Verbundenheit. Der erfolgreiche Unternehmer und seine frisch angetraute Ehefrau freuen sich darauf, ihre Liebe mit Familie und Freunden in ihrer Heimat zu feiern. Das Paar hat eine eigene Website für die Hochzeit eingerichtet und sorgt für Hotelkontingente, um es den Gästen so angenehm wie möglich zu machen.

Georg und Isabel gehen seit über zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Vor einem Jahr überraschte der 67-Jährige seine Partnerin mit einem romantischen Heiratsantrag. Für den Unternehmer ist es bereits die dritte Ehe. Zuvor war er mit der Medienunternehmerin Christiane zu Salm verheiratet. Im Sommer 2018 gaben Georg und Christiane ihr Ehe-Aus bekannt. Seit Februar 2023 sind die beiden offiziell geschieden.

Getty Images Georg Kofler im August 2022

Getty Images Georg Kofler und seine Ex-Frau Christiane zu Salm

