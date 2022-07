Im pinken Mini-Schlüpfer: Jorge Gonzalez (54) zeigt Muskeln

Er rekelt sich sexy auf dem Boot. Jorge Gonzalez (54) wurde als Catwalk-Trainer bei Germany's next Topmodel berühmt. Seit 2013 ist er Juror bei Let's Dance und erfreut dort nicht nur die anderen Jurymitglieder, sondern auch die Zuschauer regelmäßig mit seinen äußerst extravaganten Outfits. Jetzt überraschte er in wenig Stoff: Jorge stellte im Netz seinen Körper in einem knappen Slip zur Schau.

Auf Instagram postete der Kubaner ein Video aus Italien, wo er aktuell mit Hairstylist Angelo Franccica Urlaub macht. In diesem Clip ist der 54-Jährige lediglich mit einer pinken Badehose bekleidet. Sein trainierter Körper lässt sich dabei definitiv bestaunen. Der Choreograf rekelt sich auf einem Boot, präsentiert seine Muskeln aus verschiedenen Winkeln und macht einen Köpfer ins Wasser. Das Video kommentierte er mit den Worten: "[...] Die Sonne, das Meer und die Menschen".

Sein Jury-Kollege Joachim Llambi (57) scheint Gefallen an Jorges Video gefunden zu haben. "Pink ist auch genau meine Farbe, du erinnerst dich an den Jury-Team-Tanz. Könnte noch weniger Stoff sein", witzelte der Tanzsportler, der bei seinem Jury-Tanz ein pinkes Outfit trug, in der Kommentarzeile. Auch die Fans finden, dass sich Jorges Figur sehen lassen kann. So schrieb einer: "Jorge, du hast die richtige Figur. Kannst ja alles tragen. Viel Spaß bei allem, was du tust."

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez, TV-Persönlichkeit

Getty Images Joachim Llambi bei "Let's Dance", 2018

