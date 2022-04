Jorge González (54)' Look fällt mal wieder auf! Der Let's Dance-Juror hat sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Zuschauerliebling entwickelt. Aber nicht nur mit seinen witzigen Sprüchen bringt er die Fans zum Lachen. Auch das ein oder andere Outfit des gebürtigen Kubaners lässt sie schmunzeln – so auch in der heutigen Ausgabe der Tanzshow: Jorges Look ist nicht nur freizügig, manche User meinen auch, dass seine Haare noch nicht ganz fertig gestylt seien!

Auf Twitter beurteilten nun die Nutzer das Erscheinungsbild des 54-Jährigen. In einem Hauch von Nichts, welches an ein Fischernetz erinnert, sitzt Jorge heute hinter dem Jurypult. "Wenn du beim Fischefangen selbst ins Netz gegangen bist", lachte etwa ein Nutzer. Das Outfit lässt auch einen Blick auf seine Unterhose erhaschen.

Aber die Aufmerksamkeit liegt trotz Schlüpper eher auf seiner Frisur. "Jorge hat leider vergessen, die Lockenwickler rauszunehmen", und: "Jorge kriegt grade eine Dauerwelle", schrieben manche Fans beispielsweise zu seinen hochgesteckten Haaren.

Getty Images Jorge González in der ersten "Let's Dance"-Show 2022

Getty Images Jorge González bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Jorge González bei "Let's Dance" 2022

