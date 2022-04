Bei Let's Dance wird es mal wieder spannend! Am kommenden Freitag findet die siebte Show der beliebten Tanzsendung statt. In dieser Woche werden die Kandidaten jedoch vor eine ganz neue Herausforderung gestellt. Neben ihren Einzeltänzen zum Thema "Love Week" müssen sie auch in kleinen Gruppen abliefern – es stehen nämlich die Jury-Teamtänze an. Doch welcher der drei Juroren rund um Joachim Llambi (57) wird mit welchen Teilnehmern in einer Gruppe tanzen?

Auf Instagram gab der offizielle "Let's Dance"-Acount nun die Zusammenstellung der Jury-Teams bekannt. So betreut Joachim Llambi Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) sowie Amira Pocher (29) mit ihrem Partner Massimo Sinató (41). Auch Mike Singer (22) und Christina Luft (32) werden am Freitag gemeinsam mit Llambi performen und zu "Sag mir quando, sag mir wann", "Über den Wolken", "Griechischer Wein" oder "Fiesta Mexicana" tanzen. Jorge González (54) hat ebenfalls drei Teilnehmer mit ihren Profis unter seine Fittiche genommen. So besteht das Team des gebürtigen Kubaners aus Sarah Mangione (31) Vadim Garbuzov (34), Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34). Als letztes Paar wird Timur Ülker (32) mit seiner Profitänzerin Malika Dzumaev mit dem 54-Jährigen antreten.

Nur Motsi Mabuse (40) hat nicht wie ihre beiden Kollegen drei, sondern nur zwei Paare zugewiesen bekommen. René Casselly (25), Mathias Mester (35), Kathrin Menzinger (33) und Renata Lusin (34) tanzen in ihrer Gruppe. Die vier dürfen gemeinsam mit der 40-Jährigen zu "Cry Me A River", "Higher" und "It Had Better Be Tonight" eine flotte Sohle aufs Parkett legen.

Getty Images Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

