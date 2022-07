Lisa Mantler sicher: Sie heiratet die "Liebe ihres Lebens"

Lisa Mantler (20) hat ihren Mr. Right offenbar schon gefunden! Die TikTok-Bekanntheit hält ihr Privatleben eigentlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Juni überraschte die Blondine dann aber mit einer heftigen Neuigkeit: Sie ist verlobt. Wer ihr Ehemann in spe ist, behielt die Beauty bislang noch für sich – eins verriet sie aber schon: In ihm hat Lisa ihre große Liebe gefunden!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan wissen, warum Lisa so jung heiratet – immerhin ist sie erst 19 Jahre alt. "Für mich ist das Schönste überhaupt, jetzt schon zu wissen, dass ich meine Liebe des Lebens gefunden habe, und mich da einfach jetzt schon für zu entscheiden", antwortete die zukünftige Braut und ergänzte: "Für mich war das schon immer, seit ich klein bin, so ein Traum, jung meinen Partner zu finden."

Für Lisa sei eine frühe Hochzeit aber auch nicht sonderlich ungewöhnlich. "Ich bin auch damit aufgewachsen, dass ich viele im Umkreis kannte, die jung geheiratet haben – deswegen kannte ich das von anderen", verriet sie. Dennoch finde sie es verrückt, dass das bei ihr nun bald auch der Fall sei: "Ich kann es noch nicht selber glauben."

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler ist verlobt

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa Mantler, Webstars

Instagram / lisaandlena Lisa Mantler, Netz-Bekanntheit

