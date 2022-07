Noch diese Woche: So soll Christian Lindners Hochzeit werden

Christian Lindner (43) fährt in den Hafen der Ehe ein! Der Bundesminister der Finanzen machte seiner Partnerin Franca Lehfeldt an ihrem Geburtstag im September 2021 einen Heiratsantrag, den sie bejahte. Angeblich habe das Paar geplant, in Italien zu heiraten. Der Veranstaltungsort musste jedoch wohl noch mal überdacht werden. Jetzt sollen Christian und Franca auf Sylt heiraten – und zwar schon am kommenden Wochenende!

Laut Bild-Informationen wird Christian seine Franca am kommenden Donnerstag auf Sylt standesamtlich heiraten. Am Samstag folgt die kirchliche Trauung in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum. Das Paar habe 140 Gäste eingeladen, die in einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht werden sollen – darunter sollen sich hochrangige Politiker wie Olaf Scholz (64), Armin Laschet (61) und Friedrich Merz (66) befinden. Daher herrscht bei der Hochzeit eine hohe Sicherheitsstufe.

Gefeiert werde am Samstag nach der kirchlichen Trauung im Restaurant Sansibar auf Sylt. Dort soll es für das Brautpaar und seine Gäste ein Drei-Gänge-Menü geben. Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk (75) werde außerdem laut Bild die Traurede halten.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018 in Bayreuth

Getty Images Christian Lindner

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2021

