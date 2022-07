Süß! Pia Tillmann postet erste Knutschfotos mit Zico Banach

Wie süß sind die beiden denn? Vor wenigen Wochen enthüllten Pia Tillmann (34) und Zico Banach (31), dass sie ein Paar sind. Sie lernten sich am Set der Serie Köln 50667 kennen. Im März stieß der Ex-Bachelorette-Kandidat zu der Vorabendserie dazu und ist seitdem als Carlo Janssen in einer Hauptrolle zu sehen. Mit süßen Pärchenfotos hatten sich die beiden im Netz bisher zurückgehalten, doch jetzt postete Pia süße Aufnahmen von sich und ihrem Partner!

Pia und Zico waren Gäste auf dem 50. Geburtstag von Lutz Schweigel in Berlin. Am Sonntag nahmen sie den Zug zurück nach Köln – sichtlich angeschlagen von der durchzechten Partynacht. Doch während Pia in den Seilen hing, schien es Zico etwas besser zu gehen. "Sagt er, weil er so ein Jungspund ist und angeben möchte", witzelte die Schauspielerin auf Instagram und teilte daraufhin Eindrücke von der Party. Sie zeigte Aufnahmen aus einer Fotobox von sich und Zico. Die waren nicht nur lustig, sondern auch ganz romantisch.

Während der Rückfahrt nach Köln beantwortete der Hottie einige Fragen seiner Instagram-Follower. Ein Fan fragte ihn nach seiner Zukunft und ob bei ihm das klassische Hausbauen und Kinderkriegen dazugehört. "Müssen ist auch nicht ganz richtig, aber ich wünsche es mir und weiß, dass ich nicht mehr weit davon entfernt bin", beantwortete Zico. Ob er diese Wünsche etwa mit Pia in die Tat umsetzen wird?

Instagram / zicoriccardo Zico Banach mit seinem Hund Alf und Pia Tillmann

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Juni 2022

Instagram / zicoriccardo Zico Banach, "Köln 50667"-Darsteller

