Schon wieder hat es am Köln 50667-Set gefunkt! Bereits Luise-Isabella Matejczyk und ihr Freund Pascal Zadow (24) hatten sich bei den Dreharbeiten für die Daily verliebt und erwarten nun sogar ein Baby. Seit März ist auch Ex-Bachelorette-Boy Zico Banach (31) in der Vorabendserie zu sehen und spielt die neue Hauptrolle des Carlo Janssen. Eine Co-Darstellerin scheint sich darüber ganz besonders zu freuen: Zico und Pia Tillmann (34) daten sich!

Im Promiflash-Interview schwärmte die Meike-Darstellerin jetzt in den höchsten Tönen von ihrem neuen Kollegen: "Wir haben uns einige Tage vor unserem ersten Drehtag bei einem Probedreh kennengelernt und uns sofort super verstanden." Seither sind die Mutter eines Sohnes und der einstige Kuppelshow-Teilnehmer wohl kaum mehr auseinanderzubekommen. "Seitdem verbringen wir viel Zeit zusammen und ich bin unfassbar froh, dass wir uns begegnet sind", betonte Pia.

Wie Bild berichtet, zeigten Pia und Zico ihr Glück am Wochenende sogar schon in aller Öffentlichkeit bei einem Fußballspiel in Gelsenkirchen. Dabei sollen die Turteltauben Händchen gehalten und sehr verliebt gewirkt haben. Schon seit einigen Wochen sollen sich die Mutter eines Sohnes und der einstige Kuppelshow-Teilnehmer treffen – und langsam wird es wohl auch ernst.

Köln 50667, montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

