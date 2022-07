Vor Hochzeits-Crash: Jason Alexander schrieb Britneys Mutter

Jason Allen Alexander wandte sich an Lynne Spears. Am 9. Juni heiratete Britney Spears (40) ihren Partner Sam Asghari (28), doch die Zeremonie wurde von einem Vorfall überschattet. Jason, der Ex-Freund der Musikerin, verschaffte sich Zutritt zum Gelände, auf dem die Hochzeit stattfand. Die Sicherheitsleute konnten ihn jedoch aufhalten. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Jetzt tauchte ein Brief auf, den Jason vor dem Hochzeits-Crash an Britneys Mutter geschrieben haben soll...

RadarOnline liegt ein Brief vor, den Jason bei Britneys Mutter Lynne vor der Hochzeit abgegeben haben soll. "Mrs. Lynne, ich habe Gott zurück in mein Leben geholt und ich habe gespürt, dass Gott mich dazu geführt hat, Ihnen zu schreiben, und ich möchte die Vergangenheit wiedergutmachen", schrieb der 40-Jährige. Er wolle weder "Hass noch Schmerz" verbreiten, sondern sein Leben neu ausrichten. Er fügte hinzu, dass er die Privatsphäre der Spears akzeptiere und für ihren Frieden bete.

Die Privatsphäre der Familie hat Jason jedoch nicht akzeptiert, als er 9. Juni mit einem Messer bewaffnet Britneys Hochzeit crashte. Daraufhin wurde er wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Vandalismus und Stalking angeklagt. Im Falle einer Verurteilung muss er mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.

Anzeige

MEGA / Franklin PD Polizeifoto von Jason Allen Alexander

Anzeige

Getty Images Lynne Spears im September 2003

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de