Nach Entbindung: Anne Wünsche rechnete fest mit Depressionen

Anne Wünsche (30) malte sich die erste Zeit mit ihrem Baby viel düsterer aus. Vergangenes Wochenende überraschte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass ihr Sohn Sávio das Licht der Welt erblickt hat. Nach einer ersten nervlich aufreibenden Zeit scheint die Blondine die Tage mit ihrem Baby nun auch in vollen Zügen zu genießen. Jetzt verriet Anne sogar, dass sie dachte, sie würde nach der Geburt einen Ba­by­blues entwickeln.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die TV-Bekanntheit nun an ihre Community und gab erneut Einblicke in ihren Mama-Alltag. So erzählte Anne, dass sie wider Erwarten bester Laune sei. "Ich bin so glücklich gerade. Ich bin so voller Energie", berichtete die Berlinerin. Der ganze Stress und die Anspannung der letzten Schwangerschaftswochen seien einfach von ihr abgefallen. "Ich kann euch dieses Gefühl nicht mal erklären. Ich dachte wirklich, ich bekomme so eine Wochenbettdepression. Ich habe darauf geschworen, dass ich eine bekommen werde", versicherte Anne mit Nachdruck. Aktuell sei jedoch eher das Gegenteil der Fall. Im Moment sei sie superaktiv und "nur am Rumwuseln".

Im Anschluss kam die dreifache Mutter gar nicht mehr aus dem Schwärmen über den kleinen Mann heraus. "Du bist so ein süßes Baby. Ich könnte dich die ganze Zeit aufessen", hörten die Fans Anne sagen. Sávio sei einfach so ein liebes Kind, versicherte die 30-Jährige.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn Sávio im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn im Juni 2022

