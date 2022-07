Nach Sturzgeburt: Wie geht es Anne Wünsche und Baby jetzt?

Hat sich Anne Wünsche (30) mittlerweile schon von dem Schock erholen können? In den vergangenen Monaten fieberte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin gespannt auf die Geburt ihres dritten Kindes hin. Am Freitag war es nun endlich so weit: Ihr Sohn Sávio Elio erblickte das Licht der Welt! Doch die Entbindung verlief leider etwas anders als geplant: Die Influencerin hatte eine Sturzgeburt. Nun gab Anne im Promiflash-Interview ein Update: Wie geht es ihr jetzt?

Im Gespräch mit Promiflash gab die Berlinerin Entwarnung. "Uns geht es beiden jetzt gut. Wir hatten ein paar Startschwierigkeiten, aber inzwischen sind die schon wieder fast vergessen", gab sie ehrlich zu. Nach der Geburt sei Anne aber trotzdem noch nicht ganz fit: "Man sagt, mit jedem Kind sind die Nachwehen schlimmer – dem kann ich nur zustimmen." Doch die Dreifach-Mama wolle sich davon nicht unterkriegen lassen – und freue sich schon auf die Kennenlernzeit mit dem Kleinen.

Eigentlich wollte Anne ihr drittes Kind unbedingt in einem Geburtshaus zur Welt bringen. Im Nachhinein sei sie aber total froh, dass ihr dieser Wunsch verwehrt blieb. Sie verlor während der Entbindung nämlich einen ganzen Liter Blut. "Auch Sávio konnte direkt versorgt werden, da er Probleme mit der Atmung hatte", führte die 30-Jährige weiter aus.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn im Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in der 39. Schwangerschaftswoche, Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2021 in Berlin

