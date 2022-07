Skurril! Megan Fox wollte wissen, ob MGK gestillt wurde

Megan Fox (36) wollte ein ganz bestimmtes Detail über Machine Gun Kellys (32) Vergangenheit wissen. Anfang des Jahres hielt der Musiker um die Hand der Schauspielerin an. Auf Events und im Netz beweisen die Turteltauben zudem immer wieder, wie verliebt sie ineinander sind. Auch vor etwas skurrilen Aktionen scheuen die beiden nicht zurück. So ist der Verlobungsring der Beauty beispielsweise mit zwei Dornen versehen. Nun verriet Megan, dass sie unbedingt wissen wollte, ob MGK als Baby gestillt wurde.

In einem Interview mit E! News erinnerte sich die 36-Jährige an eine sehr frühe Konversation mit ihrem Liebsten zurück und gestand, dass sie dem "Twin Flame"-Interpreten damals sehr private Fragen gestellt habe. So habe sie beispielsweise von Colson, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, wissen wollen, ob seine Mutter ihn an der Brust genährt habe. Für die Transformers-Darstellerin sei dies eine "großartige Frage", da es ihrer Meinung nach viel über die Psyche und das Temperament eines Menschen aussage.

Megan habe zudem schon in den ersten Tagen ihrer Romanze mit dem 32-Jährigen "in die Tiefe gehen" wollen. "Wenn du mich kennst und ich dich kenne, ist es für mich unmöglich, nicht fast alles über dich zu wissen", versicherte Megan abschließend.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Mai 2022

