Sturzgeburt: War Anne Wünsches Karim bei Entbindung dabei?

Anne Wünsche (30) ist seit wenigen Tagen stolze Dreifach-Mama! Am Freitag durfte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihr drittes Kind – den kleinen Sohnemann namens Sávio Elio – auf der Welt begrüßen. Es lief allerdings ganz anders als geplant, denn die Influencerin hatte eine Sturzgeburt. Konnte Annes Freund Karim El Kammouchi (33) denn dann eigentlich bei der Entbindung dabei sein? Im Promiflash-Interview berichtete die frischgebackene Dreifach-Mama jetzt von der Geburt...

Gegenüber Promiflash erklärte Anne, dass sowohl Hebammen als auch Karim bei der Entbindung bei ihr gewesen seien. "Er wurde direkt informiert, als wir merkten, dass es losgeht – und als er ankam, gingen direkt die Presswehen los", erklärte die 30-Jährige und fügte hinzu: "Er hätte alles verpasst, wenn er auch nur ein bis zwei Minuten später gekommen wäre."

Annes Töchter Miley und Juna konnten ihren kleinen Bruder im Krankenhaus nicht besuchen. Allerdings lernten die beiden Sávio inzwischen zu Hause kennen – und sind total begeistert! "Miley hatte Tränen in den Augen", betonte Anne und berichtete: "Beide kommen immer wieder an, um ihn zu sehen und sagen: 'Er ist so süß.'"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn im Juni 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Sohn

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

