Christian Lindner hat Franca standesamtlich geheiratet!

Christian Lindner (43) ist unter der Haube! Der Bundesfinanzminister hat seiner Partnerin Franca Lehfeldt im vergangenen September nach drei Jahren Beziehung einen Heiratsantrag gemacht. An ihrem 32. Geburtstag hat sie seine Frage vor Familie und Freunden bejaht. Nachdem sie ihren eigentlichen Veranstaltungsort noch mal überdenken mussten, entschied sich das Pärchen auf Sylt zu heiraten. Jetzt fand die große Trauung statt: Christian und Franca haben "Ja" gesagt!

Wie Bild berichtet, haben sich die beiden Turteltauben am Donnerstagnachmittag das Jawort gegeben. Die Journalistin und ihr frisch angetrauter Gatte gaben sich vor rund 25 Gästen das Eheversprechen gegeben. Franca hat auf dem Papier den Namen ihres Ehemanns angenommen – im Beruf und in der Öffentlichkeit wird sie jedoch weiterhin Lehfeldt heißen. Das Hochzeitsdatum soll für die Eheleute eine ganz besondere Bedeutung haben: Christian und seine Franca sollen sich am 7. Juli 2018 das erste Mal gesehen haben.

Die standesamtliche Zeremonie fand im Sylt Museum im Ortsteil Keitum statt. Nach der Trauung soll das Paar mit seinen Gästen im Restaurant Vogelkoje in Kampen ihre Hochzeit feiern. Am Samstag sollen sie sich dann in der evangelischen Kirche erneut das Jawort geben.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2021

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2021 in Berlin

