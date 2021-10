Christian Lindner (42) zeigt seine romantische Seite. Eigentlich kennt man den Politiker als Bundesvorsitzenden der FDP, der auch harte Verhandlungen nicht scheut. Doch jetzt machte der 42-Jährige mit einer Nachricht Schlagzeilen, die ausnahmsweise nichts mit seiner politischen Arbeit zutun hat: Er und seine Partnerin Franca Lehfeldt haben sich verlobt. Doch wie hielt der gebürtige Wuppertaler um die Hand seiner Liebsten an? Christian ließ sich etwas ganz Besonderes einfallen.

Wie die Bild berichtet, führte Christian seine Franca am Abend vor ihrem Geburtstag am 11. September zu einem Griechen in Berlin-Charlottenburg aus. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe wollte das Paar in Francas 32. Geburtstag reinfeiern. Doch dieser Abend bleibt Franca wohl nicht nur aufgrund ihres Ehrentages in Erinnerung. Um Mitternacht gab es nämlich von Christian nicht nur einen Kuss, sondern auch einen Heiratsantrag. Den soll der FDP-Mann in eine liebevolle Rede gepackt haben.

Seit drei Jahren gehen Christian und Franca als Paar durchs Leben. Die 32-Jährige ist wie Christians Ex-Frau Politikjournalistin. Vor der Beziehung zu Franca war er mit der Chefredakteurin der Welt, Dagmar Rosenfeld, liiert. Das Paar war von 2011 bis 2020 verheiratet.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt im September 2021

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

ActionPress Dagmar Rosenfeld, Journalistin

