"Das große Promi-Büßen"-Aus: Dieser Star muss Show verlassen

Der erste Teilnehmer musste "Das große Promi-Büßen" verlassen. In der neuen TV-Show müssen sich die elf teilnehmenden Promis mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Am Ende der ersten Folge musste ein Camper die Show jedoch schon wieder verlassen. Um eine Auswahl für die Nominierung zu schaffen, mussten die Kandidaten in einem Spiel à la Kofferpacken ihre negativen Eigenschaften benennen. Aus den fünf schlechtesten Spielern der Runde mussten dann zwei im Finale gegeneinander antreten. Für Tessa Hövel endete die Reue-Reise nach nur wenigen Tagen.

Die Promis mussten sich zwischen der Blondine, Daniele Negroni (26), Helena Fürst (48), Elena Miras (30) und Ennesto Monté (47) entscheiden. Von diesen wurden Helena und Tessa mit den meisten Stimmen ins Finalspiel gewählt, bei dem sich das Duo mit brennenden Bällen abwerfen sollte. Am Ende gewann die 48-Jährige die Brennball-Partie mit fünf Punkten gegen Tessa, die nur zwei Punkte erzielen konnte.

Dass Helena zurück zu den anderen Teilnehmern zurückkehren durfte, war für Tessa nicht leicht. Aber die 25-Jährige erklärte: "Es läuft immer so, wie es laufen muss. Vielleicht weil Helena etwas mehr Büßen muss als ich." Mit dieser Aussage sollte sie vermutlich recht behalten. In der nächsten Folge wird nämlich Helena in der Runde der Schande von Olivia Jones (52) mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden.

"Das große Promi-Büßen" – jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

