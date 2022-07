Fahrerflucht: Chase Stokes' Double stirbt bei Auto-Unfall

Chase Stokes (29) trauert um sein Double Alexander Jennings! Mit der Netflix-Serie Outer Banks erlangte der Schauspieler internationale Bekanntheit – dabei wurde er unter anderem von Alexander unterstützt: Als Foto-Double und Chase' Ersatz kam der junge Mann für den Streaming-Dienst zum Einsatz. Alexanders Karriere nahm grade erst Schwung auf – jetzt gibt es aber tragische Neuigkeiten: Er ist mit nur 22 Jahre verstorben.

Wie unter anderem TMZ berichtete, starb Alexander an den Folgen eines Auto-Unfalls: Der 22-Jährige soll Angaben zufolge zu Fuß auf einer Hauptverkehrsstraße in Charleston unterwegs gewesen sein, als er gegen 2 Uhr morgens von einem Auto angefahren wurde – die fahrende Person im Wagen beging daraufhin Fahrerflucht. Kurze Zeit später überfuhr ihn ein zweites Fahrzeug, dessen Fahrer ebenfalls die Flucht ergriff. Sein Arbeitgeber Kimmie Stewart Casting bestätigte bereits den tragischen Todesfall: "[...] unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden", äußerte sich die Agentur in einem Statement.

Wie die Castingagentur angab, soll Netflix für diejenigen, die es brauchen, eine Trauerbegleitung anbieten – Alexander soll viele Freunde in der Produktion gehabt haben. Chase selbst äußerte sich bereits zu dem Unglücksfall: "[...] Mein Herz ist erschüttert. Dein Leben hatte gerade erst begonnen. [...] Du hast immer die Herzen anderer erwärmt und warst so verdammt selbstlos. Flieg hoch, Engel", schrieb der Schauspieler in seiner Instagram-Story.

Anzeige

Getty Images Chase Stokes beim Film Festival in Venedig, 2021

Anzeige

Instagram / alexjennings05 Alexander Jennings im November 2019

Anzeige

Getty Images Chase Stokes, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de