Müssen sich die Fans bald von Madelyn Cline (24) verabschieden? 2020 feierte die hübsche Blondine mit der Mystery-Serie Outer Banks ihren weltweiten Durchbruch. Doch seit einiger Zeit kursieren nun Gerüchte, dass die in South Carolina geborene Schauspielerin die Netflix-Produktion schon bald hinter sich lassen wird. Jetzt sprach Madelyn endlich Klartext und verriet, ob sie die Show wirklich nach der dritten Staffel verlassen wird.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die blonde Schönheit nun an ihre Follower und bezog zu den umgehenden Gerüchten Stellung. Zu einem Selfie von sich, auf dem sie genervt in die Kamera blickt, schrieb Madelyn: "Ich werde ständig gefragt, ob die dritte Staffel meine letzte von 'Outer Banks' ist. Ich werde für so viele Folgen zurückkommen, wie sie mich haben wollen." Nicht ein Tag würde vergehen, an dem sie ihren Job nicht lieben würde und für die Zuschauerzahlen der Serie dankbar sei. "Nicht alles im Internet entspricht der Wahrheit", versicherte die 24-Jährige abschließend. Den Post hat sie inzwischen jedoch wieder gelöscht.

Im vergangenen Dezember hatte der Streaming-Anbieter grünes Licht für weitere Episoden des Teenie-Dramas gegeben. Unter dem Ankündigungs-Post auf Instagram zeigten sich viele Fans der Serie darüber sehr erfreut. Kein Wunder – die zweite Staffel "Outer Banks" hatte schließlich mit einem fiesen Cliffhanger der Schatzsuche der Pogues geendet.

Getty Images Madelyn Cline, "Outer Banks"-Darstellerin

Getty Images Madelyn Cline im November 2021

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

