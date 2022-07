Sechs Jahre ein Paar: Janni Kusmagk schwärmt von ihrem Peer

Janni Kusmagk (31) macht ihrem Liebsten eine niedliche Liebeserklärung! 2016 traf die hübsche Blondine erstmals in der Nackt-Kuppelshow Adam sucht Eva - Promis im Paradies auf Peer (47). Seitdem sind die beiden nicht nur unzertrennlich und verheiratet, sondern auch stolze Eltern ihrer drei Kids Emil-Ocean (4), Yoko und Merlin. Wie happy Janni mit ihrer Rasselbande ist, teilt sie total stolz mit ihrer Community im Netz. Das zeigen auch die rührenden Worte, die Janni nach sechs Jahren Beziehung an Peer richtet!

Via Instagram meldete sich Janni am Donnerstag mit einem niedlichen Post bei ihrer Community – und kam dabei gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Auf sechs Jahre mit absolut allen Farben, die das Leben zu bieten hat. Auf die Tatsache, dass wir uns immer wieder dafür entschieden haben, in die gleiche Richtung zu blicken", schloss sie ihren Text ab, den sie zu ihrem sechsten Jahrestag an ihren Mann richtete. Dabei schaute sie noch einmal auf das Kennenlernen und die gemeinsamen Dinge zurück, die das Paar bisher zusammen erlebt hat.

Die Fans der beiden sind total begeistert von Jannis rührenden Zeilen. "Herzlichen Glückwunsch euch tollen Menschen" oder "So eine schöne emotionale Liebeserklärung. Glückwunsch, wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe", freuten sich viele User zum Jahrestag der beiden.

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko, Emil-Ocean und Merlin

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk im Juli 2022

Instagram / thehappytribe Peer und Janni lächeln in die Kamera

