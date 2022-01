Wie geht es ihnen auf der Insel? Janni (31) und Peer Kusmagk (46) planen, mit ihren drei Kindern nach Mallorca auszuwandern. Diesen Winter verbringt die Familie schon mal auf den Balearen – und das lief bisher nicht ganz geordnet ab: Im Dezember gab Janni noch ein Update aus dem Umzugschaos, doch wie haben sich die fünf inzwischen in ihrem neuen Zuhause eingelebt? Jetzt gab es für ihre Fans erneut ein paar Einblicke!

In ihrer Instagram-Story zeigte Janni jetzt einige Szenen aus ihrem Insel-Alltag. In den kurzen Clips ist zu sehen, wie sie früh morgens in malerischer Kulisse einer Schafherde begegnet. Auch etwas Koch-Chaos ist dabei, als Peer und sie in der mobilen Küche ihres Vans Popcorn zubereiten – und den Deckel vergessen haben! Auch beim Frühstück auf der Terrasse und dem Füttern der hauseigenen Hühner können die Follower die Familie begleiten.

Und auch das Eigenheim der Kusmagks nimmt langsam Formen an: Jannis Tochter Yoko (2) schaut beispielsweise ganz genau hin, als der Internetanschluss verlegt wird. Doch auch ruhige Momente sind in den Storys zu sehen. Auf einem Mittagspausen-Selfie hat Janni freudestrahlend ihren kleinen Merlin auf dem Arm, während dessen große Geschwister friedlich schlafen.

