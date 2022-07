Trennungsgerüchte: Jason Momoa und Eiza zusammen gesichtet

In welchem Verhältnis stehen Jason Momoa (42) und Eiza González (32)? Nachdem der Game of Thrones-Star Anfang des Jahres die Trennung von seiner Ehefrau Lisa Bonet (54) bekannt gegeben hatte, wurden im Mai erste Gerüchte laut, dass er mit Eiza angebandelt haben könnte. Rund einen Monat später verriet ein Insider dann allerdings, dass die beiden kein Paar mehr seien. Nun wurden Jason und Eiza jedoch gemeinsam gesehen.

Am vergangenen Dienstag wurden der "Dune"-Darsteller und die brünette Beauty von einigen Paparazzi beim Verlassen zweier Londoner Lokale abgelichtet. Obwohl das Duo im Abstand von wenigen Minuten aus den Veranstaltungsorten kam, war es offenbar zu etwa der gleichen Zeit dort. Auf Aufnahmen, die People vorliegen, ist zudem zu erkennen, dass die beiden Stars es augenscheinlich eilig hatten. Während sich Eiza an diesem Abend für eine coole Shirt-Hosen-Kombi entschied, begeisterte Jason in einem lässigen Look.

Im Juni hatte ein Insider gegenüber dem US-amerikanischen Medium erzählt, dass es zwischen den beiden Darstellern auf romantischer Ebene einfach nicht funktioniert habe. "Sie sind einfach sehr unterschiedliche Menschen", plauderte die Quelle seinerzeit aus. Eigentlich habe Jason es nach der Scheidung von Lisa in Sachen Liebe auch langsam angehen lassen wollen.

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

Getty Images Jason Momoa bei einer Filmpremiere

Getty Images Eiza González bei einer Filmpremiere

