"War überrascht": Das denkt Lucas Cordalis über Danis Tattoo

Lucas Cordalis (54) hat nicht mit Danis (35) Entschlossenheit gerechnet. In der vierten Folge ihrer Reality-Doku "Familienglück auf Mallorca" wagte die Ehefrau des Schlagersängers zum ersten Mal den Gang zum Tätowierer. Nach reichlicher Überlegung ließ sich die Kultblondine ihr erstes Tattoo stechen: den Namen ihrer Tochter Sophia (6). Doch was hält eigentlich Lucas von der neuen Körperkunst seiner Liebsten? Das verriet er jetzt im Promiflash-Interview.

"Ich war schon überrascht, dass sie so mutig ist und ich finde es sehr schön, weil ihr unsere Tochter so viel bedeutet", erzählte der 54-Jährige gegenüber Promiflash. Doch zuvor habe er sich auch ein wenig Gedanken wegen des Tattoos gemacht. "Eigentlich fand ich es immer sehr cool, dass wir beide keins haben und ich bin auch nicht so ein großer Tattoo-Fan", erklärte der Musiker. Doch das Motiv scheint ihn überzeugt zu haben. "Dieses Tattoo hat eine ganz besondere Aussage und zeigt, dass Sophia immer zu Dani gehören wird", lenkte Lucas ein.

In der Sendung schien der 54-Jährige jedoch noch nicht von dem Kunstwerk auf Danielas Handgelenk angetan zu sein. Trotzdem fand er liebe Worte, als die Kultblondine ihm stolz ihre Tätowierung zeigte. "Ich finde, dass es sehr schön geschrieben ist, also die Schrift ist toll und es ist auch süß", äußerte Lucas.

"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf RTLZWEI

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers neues Tattoo

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger beim Tätowierer

Instagram / lucascordalis Musiker Lucas Cordalis

