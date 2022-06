Süße Geste: Daniela Katzenberger lässt sich Tattoo stechen

Daniela Katzenberger (35) wagt etwas ganz Neues! Die Reality-TV-Bekanntheit hat bereits unangenehme Erfahrungen beim Tätowierer gemacht: Sie ließ sich einst ihre Augenbrauen tätowieren, was ziemlich auffällig war und ihr irgendwann gar nicht mehr so gut gefiel. Ein anderes Körperbild ließ sie sich bislang nicht stechen – doch das sollte sich nun ändern! Dani hat sich ein besonderes Motiv stechen lassen!

In der neuen Folge von ihrer Show "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" schwelgte die Auswanderin in Erinnerungen an besondere Momente in ihrem Leben. Das machte sie jedoch nachdenklich und brachte sie auf die Idee: Daniela will etwas Handfestes, das für immer bleibt. Ein Tattoo muss her! "Dass Dani jetzt die Idee hat, sich ein Tattoo stechen zu lassen, überrascht mich, wenn ich ehrlich bin", staunte ihr Ehemann Lucas Cordalis (54). Doch die Katze ließ sich davon nicht beirren und stattete mit ihrer Mutter Iris Klein (55) dem Tätowierer kurzerhand einen Besuch ab. Und das Motiv wählte sie sehr weise!

An ihrem Handgelenk prangt nun der Name ihrer Tochter: Sophia. Darauf war Dani mächtig stolz – anders als bei ihren damaligen Augenbrauen war sie richtig zufrieden. Aber wie fand Lucas das? Seine Reaktion war verhalten – schließlich ist er allgemein kein großer Tattoo-Fan. Doch ganz so schlimm empfand er es dann auch nicht: "Ich finde, dass es sehr schön geschrieben ist, also die Schrift ist toll und es ist auch süß."

Daniela Katzenberger und Iris Klein beim Tätowierer

Daniela Katzenbergers neues Tattoo

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf Mallorca

