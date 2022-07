Heute Entbindungstermin: Anna Wilken erinnert an Fehlgeburt

Anna Wilken (26) denkt heute ganz besonders an ihr Sternenkind. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wünscht sich sehnlichst Nachwuchs. Doch Anfang Dezember musste sie mit einer niederschmetternden Nachricht fertig werden: Die gebürtige Niedersächsin verlor ihr Baby. Auch die schwierige Zeit nach diesem Verlust teilt die Influencerin offen mit ihrer Community. Heute wäre der errechnete Entbindungstermin gewesen – und Anna meldete sich mit emotionalen Worten im Netz.

In einem Instagram-Beitrag beschrieb die 26-Jährige ihre Gefühlswelt: "Nach über einem halben Jahr kann ich schon behaupten, es inzwischen besser verdaut zu haben, dennoch ist dieser Stichtag irgendwo auch ein Stich ins Herz." Sie selbst habe sich bewusst dafür entschieden, sich an diesem schwierigen Tag abzulenken. "Es geht auf ein Event für mich, bei dem ich all die Energie von unserem Sternchen spüren werde", ist Anna sich sicher.

An ihrem Kinderwunsch hält Anna aber auch trotz ihrer Rückschläge fest. Im Mai unterzog sich das Model sogar einem weiteren Eingriff. Sie ließ ihre Gebärmutter durch Eigenblut verjüngen. Die Behandlung sei jedoch mit Schmerzen verbunden gewesen und alles andere als angenehm, berichtete die Beauty.

Anzeige

Instagram / anna.wilken Model Anna Wilken

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Ex-GNTM-Girl

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de