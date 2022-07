Planen Sophia Thiel und ihr Partner Raphael schon Nachwuchs?

Sophia Thiel (27) hat ihr Glück gefunden! Im Februar 2021 meldete sich die Influencerin nach fast zwei Jahren Netzpause zurück. Im Gepäck hatte sie nicht nur jede Menge neue Themen wie Selbstliebe und mentale Gesundheit, sondern auch einen Partner: Raphael Birchner ist der Mann an ihrer Seite und unterstützt die Blondine, wo er kann. Sophia verriet nun Promiflash, ob bereits gemeinsame Kinder im Gespräch sind.

Im Promiflash-Interview zum Release ihres Podcasts "4 Brüste für ein Halleluja" kam die 27-Jährige auch auf ihre Zukunftspläne mit Rapha zu sprechen. Wollen die beiden in naher Zukunft Nachwuchs? "Nein, aktuell nicht", machte Sophia deutlich. Klingt aber, als würden die Turteltauben gemeinsame Babys nicht generell ausschließen.

Ihre Zukunft scheinen Raphael und Sophia außerdem nicht zwingend in Deutschland verbringen zu wollen. "Irgendwo im Ausland zu leben für die Erfahrung, das wäre schon toll!", hatte die Blondine vor über einem Jahr in einem YouTube-Video betont. Ihr Freund ist dem Plan gegenüber ebenfalls aufgeschlossen – immerhin ist er bereits viel rumgekommen. Rapha ist in Istanbul und Dubai aufgewachsen.

Instagram / raphael_birchner Sophia Thiel mit ihrem Freund Raphael

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel mit ihrem Freund Raphael

