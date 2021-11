Da hat Sylvana Wollny (29) sich wieder in die Nesseln gesetzt! Die TV-Bekanntheit hat mit ihren Töchtern Celina-Sophie (8) und Anastasia eine tägliche Abendroutine. Auch am Wochenende wurde diese wie gewohnt durchgezogen. Blöd nur, dass Sylvana die Zeitumstellung vergessen und ihre Kids eine Stunde zu früh ins Bett gebracht hatte. Nun passierte der zweifachen Mutter das nächste Malheur: Sie schickte ihre Tochter Celina zur Schule – an einem Feiertag.

In Nordrhein-Westfalen wird am 1. November Allerheiligen gefeiert. Das hatte Sylvana allerdings komplett vergessen. "Als Mutter des Jahres bin ich heute Morgen direkt wieder ins Fettnäpfchen getreten. Der Flo hat Celina in die Schule gebracht, dabei hat sie heute schulfrei", meldete sich die Tochter von Silvia Wollny (56) auf Instagram bei ihrer Community. Dabei habe sie den Feiertag sogar im Kalender notiert, ärgerte sie sich.

Besonders leid tut es Sylvana, dass Celina völlig umsonst früh aufgestanden ist. In dieser Hinsicht hatte ihr gestriger Fail dann aber doch etwas Gutes. "Sie muss heute ja so fit gewesen sein, durch die Stunde von gestern", schmunzelte die 29-Jährige, die über ihre verpeilte Art letztlich trotzdem nur den Kopf schütteln konnte.

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihrer Tochter Celina-Sophie, September 2021

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny, 2017

Instagram / sylvana_wollny Florian Köster, Sylvana Wollny und ihre Töchter Celina-Sophie und Anastasia an Weihnachten 2020

