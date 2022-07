Erste Fotos: So schön schreitet Franca Lehfeldt zum Altar

So schön sah Franca Lehfeldt als Braut aus! Nach drei Jahren Beziehung heiratete sie ihren Partner Christian Lindner (43) am vergangenen Donnerstag standesamtlich. Nach dem Polterabend einen Tag später folgte heute die große Trauung in der Kirche. Erst vor wenigen Minuten ging das Paar zum zweiten Mal an diesem Wochenende den Bund der Ehe ein. Jetzt zeigten die ersten Bilder: Franca kann sich als Braut auf jeden Fall sehen lassen!

Wie die Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen, schreitete Franca in einem Traum in Weiß vor den Altar: In einem rückenfreien Neckholderkleid aus der Sonderkollektion der Luxus-Marke „Kate Halfpenny Harrod’s UK“ sagte die Journalistin vor wenigen Minuten zum zweiten Mal an diesem Wochenende "Ja, ich will!". Trotz des schlechten Wetters auf Sylt trug Franca ihre Haare offen – auf eine Schleppe verzichtete die Frischangetraute.

Um den Auftritt der Braut perfekt zu machen, fuhr Franca mit ihrem Vater Claus-Holger Lehfeldt in einem schicken Oldtimer zur Kirche. Dabei war der Porsche mit wunderschönen weißen Rosen dekoriert. Während sie im Schritttempo bis zur Kirche fuhren, wirkte Franca sehr entspannt – auf der Fahrt nahm sie noch schnell eine Sprachnachricht auf, telefonierte kurz und winkte ihren Fans fröhlich zu.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt im Oktober 2021

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018

