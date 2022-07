So teuer wird Franca und Christian Lindners Hochzeitsfete

Christian Lindner (43) und Franca Lehfeldt sind eben nur das Beste des Besten gewohnt! Nach drei Jahren Beziehung heirateten am Donnerstag der Bundesfinanzminister und die Journalistin standesamtlich auf Sylt – der Auftakt des großen Hochzeitsmarathons! Einen Abend später folgte dann der Polterabend, nach der kirchlichen Vermählung am Samstag steht auch die große Sause an. Schnell wird klar: Franca und Christian haben für ihre Hochzeit keine Kosten und Mühen gescheut!

Wie ein Insider gegenüber Moin.de berichtete, soll allein die Hochzeitsfeier mit 140 Gästen in der Sansibar eine hohe fünfstellige Summe kosten – und damit nicht genug: Zwischen der standesamtlichen Hochzeit und der großen Feier soll Christian seine Gäste angeblich in die "Vogelkoje" zum Essen einladen, wo allein ein schlichtes Hauptgericht fast 50 Euro kostet. Außerdem werden viele der geladenen Gäste in einem Fünf-Sterne-Luxushotel verweilen – dort kostete von Samstag auf kommenden Sonntag eine einzige Übernachtung im Doppelzimmer stattliche 909 Euro.

Aber auch die erwarteten Hochzeitsgäste wie Olaf Scholz (64) und Friedrich Merz (66) greifen für das eher weniger bescheidende Brautpaar tief in die Tasche: „Auf der Liste steht als Wunschgeschenk eine Suppenterrine der Königlich Kopenhagener Porzellan Manufaktur drauf. Die allein soll über 1.000 Euro kosten“, will ein FDP-Mitglied gegenüber dem Online-Portal verraten haben.

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2021 in Berlin

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de