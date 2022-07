Neues Leben mit Baby: Das musste Samira Klampfl aufgeben

Samira Klampfl (28) spricht offen über ihre neue Mutterrolle! Gemeinsam mit ihrer Bachelor in Paradise-Liebe Serkan Yavuz (29) ist die Influencerin vor ein paar Wochen Mama geworden: Töchterchen Nova Skye Sya ist der neue Lebensmittelpunkt der Reality-TV-Stars. Für so ein kleines Baby verantwortlich zu sein, ändert natürlich einiges im Leben. Jetzt sprach Samira offen darüber, wofür sie seit der Geburt keine Zeit mehr hat...

Ein Fan hatte der Mami via Instagram-Fragerunde das Kompliment gemacht, dass es so wirken würde, als würde sie auch mit Baby einfach alles schaffen – und wollte ihr Geheimnis wissen. Daraufhin betonte Samira aber: "Nichts ist so, wie es mal war. Ich mache mich aktuell viel weniger zurecht, als ich es gewohnt bin und das fühlt sich für mich nicht so toll an, wenn ich ehrlich bin." Weiter erklärte die Visagistin: "Kein Mensch der Welt hätte diese neue Samira aus mir machen können, aber mein Kind hat immer Priorität Nummer eins und das ist die Motivation!"

Und selbst wenn Samira sich mal nicht schick genug fühlt, hat sie das perfekte Rezept dagegen. "Jeden Morgen weckt mich diese kleine Maus und grinst mich an und dann ist es mir plötzlich total egal, ob ich genug geschlafen habe, geschminkt bin – oder ganz Instagram vergessen hat, welche Frisur ich eigentlich habe, weil ich in jeder Story nur noch einen Mom-Dutt trage", witzelte die 28-Jährige.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, März 2021

Instagram / samirayasminleila TV-Bekanntheit Samira Klampfl

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und ihre Tochter Nova im Juni 2022

