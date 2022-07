Termin gefunden? Dann soll Simon Cowells Trauung stattfinden

Simon Cowell (62) kommt bald endlich unter die Haube! Nach rund 13 Jahren Beziehung machte der Britain's Got Talent-Star seiner Partnerin Lauren Silverman (45) im vergangenen Januar einen Antrag. Nach ihrer Verlobung schmiedeten die Turteltauben fleißig Hochzeitspläne. Für den Musikproduzenten war sofort klar, dass er seine Traumhochzeit ganz alleine organisieren will. Bislang stand allerdings noch kein Heiratstermin fest. Jetzt sollen Simon und Lauren aber ein Datum für ihre Trauung gefunden haben!

Wie eine Quelle nun gegenüber OK! verriet, sollen der 62-Jährige und seine Verlobte noch diesen Sommer den Bund der Ehe eingehen – und zwar im September. "Aber das hängt davon ab, ob Lauren ihr neues Haus in den Cotswolds rechtzeitig fertigstellen kann, denn dort will sie die Hochzeit abhalten", meinte der Insider zu wissen. Das sei auch der Grund dafür, warum die gebürtige US-Amerikanerin momentan in Großbritannien unterwegs ist, während Simon in Los Angeles verweilt.

Sollte das neue Anwesen der 45-Jährigen aber nicht bald fertig werden, dürfte es laut der Quelle noch eine Weile dauern, bis die beiden gemeinsam vor dem Traualtar stehen. Dem Insider zufolge könnte es gut sein, dass die Hochzeit ansonsten auf nächstes Jahr verschoben wird.

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman 2015 in London

Getty Images Lauren Silverman und ihr Verlobter Simon Cowell

Getty Images Lauren Silverman und ihr Verlobter Simon Cowell

