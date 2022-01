Was für ein Klunker! Simon Cowell (62) überraschte seine Fans vor wenigen Tagen mit der Neuigkeit, dass er sich mit seiner Partnerin Lauren Silverman (45) verlobt hat. Der Juror von Britain's Got Talent geht bereits seit rund 13 Jahren mit der TV-Bekanntheit durchs Leben. Den Antrag machte Simon seiner Liebsten offenbar an Heiligabend – jetzt zeigte sich Lauren erstmals öffentlich mit ihrem Verlobungsring.

Auf Bildern, die unter anderem The Sun vorliegen, sieht man die 45-Jährige mit ihrem neuen Schmuckstück durch die Straßen von Malibu laufen. Dabei trug sie ein schlichtes Outfit: Sie setzte auf blaue Jeans, kombiniert mit einem weißen T-Shirt und schwarzen Stiefeletten. In ihrer Hand hielt sie ihr Handy, ihren Geldbeutel und ihre Autoschlüssel, – doch der wirkliche Blickfang war der riesige Diamant an ihrem Ringfinger. Bisher äußerten sich die beiden Stars allerdings noch nicht öffentlich zu ihrer Verlobung.

Simon und Lauren haben bereits einen gemeinsamen Sohn namens Eric (7). Zudem brachte die Amerikanerin ihren Sohn Adam aus ihrer vorherigen Ehe mit Andrew Silverman mit in die Beziehung. Die beiden Kinder sollen Insidern zufolge dabei gewesen sein, als Simon seiner Partnerin im gemeinsamen Urlaub auf der Karibikinsel Barbados die Frage aller Fragen gestellt hat.

Getty Images Lauren Silverman und ihr Verlobter Simon Cowell

Getty Images Lauren Silverman und ihr Verlobter Simon Cowell

Getty Images Simon Cowell, seine Verlobte Lauren Silverman und ihre Kinder Eric und Adam

