Fürs Älterwerden kritisiert: Jürgen Drews findet es schade

Jürgen Drews (77) ist enttäuscht. Über 60 Jahre lang stand der Schlagersänger auf den Bühnen Deutschlands und trat auf Mallorca auf. Bekannt wurde der Musiker vor allem für seine Hits wie "Ein Bett im Kornfeld". Nachdem bei dem Ballermann-Star eine unheilbare Nervenkrankheit diagnostiziert wurde, beendet er nun seine Gesangskarriere. Doch die Kritik wegen seines Alters an seinen letzten Auftritten ärgert Jürgen.

"Da stehe ich eigentlich drüber. Aber es ist schon schade, dass man fürs Älterwerden kritisiert wird", äußerte der 77-Jährige in einem Interview mit Bild am Sonntag. Für den Schlagerstar sei es völlig normal, dass im Alter nicht mehr alles so funktioniert wie früher. "Das ist der normale Lauf der Natur. Wir werden alle älter. Ich bin davon nicht ausgenommen", erklärte Jürgen.

Doch Gedanken über die Meinungen anderer muss sich der Musiker nicht mehr machen – von nun an genießt er sein Dasein als Rentner. "Bestimmt wird mir die Bühne auch mal fehlen, aber ich habe ja in den über 60 Jahren, die ich diesen Job schon mache, wirklich alles erlebt", verriet Jürgen.

Anzeige

Getty Images Jürgen Drews im Juli 2022

Anzeige

ActionPress Jürgen Drews beim "ZDF Fernsehgarten", 2022

Anzeige

Instagram / juergen.drews Jürgen Drews, Schlagerstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de