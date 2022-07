"Nicht mehr belastbar": Jürgen Drews beendet Gesangskarriere

Jürgen Drews (77) zieht sich zurück. 1976 ist dem Musiker mit dem Lied "Ein Bett im Kornfeld" sein musikalischer Durchbruch gelungen. Als selbst ernannter "König von Mallorca" zählt er zu den beliebtesten deutschen Schlagerkünstlern. Vor wenigen Monaten gab der Sänger jedoch bekannt, dass er an peripherer Polyneuropathie leidet – einer unheilbaren Nervenkrankheit. Diese schränkt ihn in seinen Bewegungen immer mehr ein. Deswegen kehrt Jürgen der Bühne schon bald den Rücken.

"Ich bin nicht mehr so belastbar wie früher und ich merke, dass es mir unheimlich guttut, zu Hause zu sein", erklärte er im Gespräch mit Bild. Deswegen habe er sich entschieden, "so viel Zeit wie möglich" mit seiner Frau Ramona (48), der gemeinsamen Tochter Joelina (26) und den Tieren zu "verbringen und das Zuhause sein zu genießen." Doch auch wenn er sein Privatleben nun an vorderste Stelle setzt, sagte Jürgen: "Man wird mich in diesem Jahr noch bei der einen oder anderen Veranstaltung treffen und im Fernsehen sehen können, aber zum Ende dieses Jahres werde ich mich von der Bühne verabschieden."

Erst im Juni hatte er nach einigen abgesagten Konzerten sein Bühnen-Comeback gegeben. Doch bereits zu diesem überraschenden Auftritt des 77-Jährigen beim ZDF-Fernsehgarten machten sich einige Fans Sorgen um den Schlagerstar. "Jürgen Drews sieht nicht gut aus, die Augen sind komplett leer und ausdruckslos", schrieb ein Zuschauer damals nach der Performance auf Twitter.

Getty Images Joelina Drews und Jürgen Drews im Dezember 2020

Getty Images Ramona und Jürgen Drews im Mai 2015 in Rust

ActionPress Jürgen Drews im September 2020

