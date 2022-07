Sucht "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michael neue Freundin?

Ist Michael (37) wieder auf der Suche nach einer neuen Frau an seiner Seite? Nachdem seine Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe mit Lisa in die Brüche gegangen war, machte er im vergangenen Jahr seine neue Beziehung öffentlich. Doch auch mit dieser Frau sollte es offenbar nicht für die Ewigkeit sein. Vor wenigen Tagen verriet Michael, dass seine Freundin und er nicht in der Lage waren, die nächsten Schritte miteinander zu gehen. Hält der Neu-Single nun Ausschau nach einer neuen Partnerin?

In seiner Instagram-Story schrieb der Bayer: "Alles mit der Zeit. Ich bin nicht jemand, der etwas aufhört und dann sofort das Nächste anfängt. Alles kommt, wie es kommt." Außerdem versucht er, trotz der Trennung so gute es geht, positiv zu bleiben. "Das ist meine Grundart", erzählte der 37-Jährige.

Doch wie sollte Michaels künftige Traumfrau eigentlich sein? Es wäre zumindest von Vorteil, wenn sie seine Leidenschaft fürs Wandern teilen würde: "Das ist aber keine Voraussetzung, da gibt es ganz andere Gegebenheiten, die entscheidend sind." Darauf ging er jedoch nicht genauer ein.

Instagram / bavarian.michael.official Michael im Mai 2022 in Italien

Instagram / michael.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michael mit seiner Freundin

Instagram / bavarian.michael.official Michael im April 2022

