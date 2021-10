Auf dem Papier ist Lisa (31) immer noch nicht ledig! Vor einem Jahr trafen die Brünette und der Kandidat Michael (36) bei Hochzeit auf den ersten Blick vor dem Traualtar aufeinander. Letztendlich wollte der Funke aber einfach nicht überspringen und die beiden beendeten das TV-Experiment als Freunde. Die Scheidung wollten beide einreichen, hatten mit diesem Schritt jedoch keine Eile. Selbst jetzt ist Lisa immer noch verheiratet, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

Im Gespräch mit Promiflash erzählte die 31-Jährige, was sich im Laufe des Jahres getan hat. "Verändert hat sich eigentlich nicht viel, ich bin noch verheiratet, aber nicht mehr lange", berichtete Lisa. Die Scheidung scheint also immerhin bald durch zu sein. Mit Michael pflegt sie aber dennoch ein freundschaftliches Verhältnis – und will mit ihm auch in der kommenden "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel mitfiebern: "Wir haben auf jeden Fall vor, ein paar Folgen zusammen zu schauen. Wir wollen gleich mit der ersten Folge starten."

Auch wenn sie letztendlich nicht ihren Traummann gefunden hat, bereut Lisa ihre Show-Teilnahme nicht – ganz im Gegenteil. Rückblickend würde sie sogar noch mal Teil der Sendung sein wollen und ist sich nach wie vor sicher: "Das ist eine einmalige und unfassbar großartige Chance."

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Lisa und Michael im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2020

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Bekanntheit Lisa im September 2021

Instagram / lisa.hadeb Lisa, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

