Jetzt ist die gute Nachricht raus! Michael (36) suchte im vergangenen Jahr im Fernsehen sein Liebesglück. Seit zwei Jahren war der Key Account Manager bereits Single und wollte der romantischen Flaute bei Hochzeit auf den ersten Blick ein Ende setzen. Daraus wurde trotz Jawort mit seinem Match Lisa (31) aber leider nichts. Doch jetzt schwebt der Bayer anscheinend doch endlich auf Wolke sieben: Er hat seinen Fans seine neue Liebe vorgestellt!

In der vergangenen Woche hatte sich bereits angedeutet, dass es eine neue Frau in Michaels Leben geben könnte. Das bestätigte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat jetzt auf Instagram: Er postete ein Bild, das ihn neben einer Blondine am Ammersee in Bayern zeigt. Die beiden stehen ein paar Schritte im Wasser und lächeln glücklich in die Kamera. Unter das Bild schrieb der 36-Jährige: "Vielen lieben Dank für eure Glückwünsche, bin echt baff! Freut mich total und ja, wir genießen das Miteinander und fühlen uns sehr wohl."

Im März hatte Michael noch versucht, den zweiten Anlauf zu starten, um im TV die große Liebe zu finden: Er hatte sich als Kandidat bei First Dates Hotel beworben! Anscheinend ist dieser Schritt nun aber gar nicht mehr nötig. Sein Glück scheint er ja jetzt gefunden zu haben.

