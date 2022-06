"Hochzeit auf ersten Blick"-Michael von Freundin getrennt!

Michael (37) ist wieder Single! Durch die Liebesshow Hochzeit auf den ersten Blick ist er einem größeren Publikum bekannt. Damals heiratete er die Kandidatin Lisa – doch sie verließen das Format nur als Freunde. Nach den Dreharbeiten verliebte er sich dann neu. Im Juni 2021 machte er die Beziehung offiziell. Die beiden schienen eigentlich total glücklich miteinander zu sein. Umso überraschender nun diese News: Michael ist wieder solo!

Auf seinem Instagram-Account teilte er nun ein Pic in Schwarz-Weiß mit seiner Ex. In der Bildunterschrift teilte Michael das Liebes-Aus mit: "Leider konnten wir beide die nächsten Schritte nicht miteinander gehen." Im gleichen Zuge bat er seine Fans um Privatsphäre. Er wolle nicht weiter erläutern, warum es zur Trennung kam. In seiner Story verlor er dennoch ein paar Worte mehr.

"Ihr habt es ja schon durchaus gemerkt, unsere Wege trennen sich!", lautet Michas weiteres Statement. Diese Entscheidung hätten beide getroffen – er und seine Ex. Es sei auch die richtige Entscheidung gewesen, betonte er abschließend.

Instagram / lisa.hadeb Lisa und Michael von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2020

Instagram / michael.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Michael und seine Ex-Freundin

Instagram / michael.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michael im Juni 2021

