Sie genießen ihre frische Liebe in vollen Zügen! 2020 hatte Michael (36) bei Hochzeit auf den ersten Blick nach der ganz großen Liebe gesucht. Trotz Jawort mit seinem Match Lisa (31) wollte der Funke einfach nicht ganz überspringen und die beiden entschieden sich letztendlich für die Scheidung. Seit Kurzem ist der Key Account Manager aber wieder im absoluten Liebesglück: Michi hat seine große Liebe gefunden und ist überwältigt von dem Fan-Support!

Via Instagram gibt der Bayer seinen Fans ein kleines Liebesupdate! Aktuell verbringt der 36-Jährige den ersten gemeinsamen Pärchen-Trip mit seiner neuen Freundin – und das scheint er total zu genießen. "Wir danken euch so sehr für eure tollen Kommentare. Die letzten Tage waren unser erster Ausflug zusammen und wir sind sehr happy", schreibt er zu einer Fotostrecke, welche die zwei Turteltauben zeigt. Er und seine Liebste würden die gemeinsame Zeit einfach so sehr genießen.

Noch Anfang des Jahres versuchte Michi sein Glück in dem TV-Format First Dates Hotel. Damals erzählte er in seiner Instagram-Story: "Die Bewerbung ist raus tatsächlich. Das müsst ihr ganz entspannt sehen. Das war nur just for fun. Das ist nicht mit dem Hintergrund verbunden, dass man eine Frau nur im TV kennenlernen kann oder zwecks Fame." Ganz offensichtlich hat ihn das Schicksal aber doch woanders hingeführt...

Instagram / lisa.hadeb Lisa und Michael von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2020

Instagram / michael.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michael mit seiner Freundin

Instagram / michael.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michael im Juni 2021

