"Coolste Regierungschefin": Sanna Marin flasht in Rock-Look

Geht es noch cooler? Seit dem 10. Dezember 2019 ist Sanna Marin (36) amtierende Ministerpräsidentin von Finnland und damit Regierungschefin des Landes. Zum Zeitpunkt ihrer Ernennung zur Ministerpräsidentin war die Finnin gerade einmal 34 Jahre alt – bei ihrem Amtseintritt war sie die jüngste Regierungschefin weltweit. In der Vergangenheit machte sie immer wieder deutlich, dass ihr vor allem LGBTQ+Themen und Frauenrechte am Herzen liegen. Jetzt besuchte Sanna ein Rockfestival in Finnland – und gewann dadurch jede Menge neuer Fans dazu!

Das Ruisrock-Festival, das alljährlich im finnischen Turku stattfindet, postete auf seiner Instagram-Seite ein Foto von Sanna. Fans erklärten die Politikerin sogleich zur "coolsten Regierungschefin". Auf dem Schnappschuss trägt Sanna Hotpants, Boots und eine lässige schwarze Lederjacke. "Versuchen Sie gar nicht erst so zu tun, als sei Ihr Regierungschef auch nur annähernd so cool wie Sanna Marin beim Ruisrock-Festival an diesem Wochenende", schwärmte zum Beispiel der Journalist David Mac Dougall auf Twitter.

Auf ihrem eigenen Instagram-Account kündigte Sanna wenige Stunden vor ihrem Festivalbesuch an, dass sie jetzt Urlaub habe. Dazu postete sie ein Selfie mit ihrem Mann Markus Räikkönen. Während die finnische Ministerpräsidentin vergangenes Wochenende ein Rockfestival besuchte, sorgte hierzulande vor allem der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner (43) mit seiner Hochzeit auf Sylt für Furore auf Twitter. "Es reiht sich Krise an Krise und die 'Politik' feiert Traumhochzeit", meinte zum Beispiel ein User.

Anzeige

Getty Images Sanna Marin, finnische Ministerpräsidentin

Anzeige

Instagram / sannamarin Sanna Marin und ihr Mann Markus Räikkönen

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de